Из-за уснувшего водителя грузовика погибли фельдшер скорой помощи и пациентка

В Удмуртии столкнулись грузовик «Валдай» и карета скорой помощи, два человека погибли, сообщил начальник первого отдела УГИБДД по региону Вениамин Вычужанин.

Как сообщили в ГИБДД, столкновение произошло в результате того, что 28-летний водитель грузовика выехал на встречную полосу, пишет «Комсомольская правда».

Жертвами ДТП стали мужчина-фельдшер и пациентка, которую везла скорая. Водитель скорой, а также женщина, сопровождавшая погибшую, госпитализированы. Водитель находится в тяжелом состоянии.

Виновник аварии получил незначительные травмы.

По предварительной информации, водитель грузовика уснул за рулем.

На днях в интернете была опубликована видеозапись того, как в Смоленске автомобиль Audi 80 врезался в карету скорой помощи, опрокинув ее на бок.

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