Один из организаторов «убийства» журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман в интервью газете ВЗГЛЯД сообщил, что изначально украинские спецслужбы планировали реальные убийства людей.

Герман в интервью рассказал, что на суде признал вину в организации покушения, поскольку силовые структуры Украины пригрозили убить его семью.

«Они хотели по максимуму на этих списках заработать. Хотели, например, сына Авакова замочить (Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины, его сын Александр, предприниматель, – прим ВЗГЛЯД) Бабченко там вообще никому нахрен не нужен был. Там были еще военные, не хочу говорить какие, очень известные, хотели их замочить тоже», – рассказал Герман.

Собеседник газеты также подтвердил, что изначально планировались реальные убийства людей.

«Сам я реальных убийств не хотел», – подчеркнул Герман.

Отметим, что приговор бизнесмену Герману был закрыт для обнародования. Позже стало известно, что ему вынесли приговор в 4,5 года заключения. Вместе с тем Герман вышел на свободу через 1,5 года.

В конце мая 2018 года произошла инсценировка убийства Аркадия Бабченко – его почти сутки считали мертвым, после чего журналист появился на брифинге СБУ.

Добавим, что после избрания президентом Украины Владимира Зеленского Бабченко покинул страну.