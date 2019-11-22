Возлюбленная Роналду снялась топлес

Возлюбленная нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду модель Джорджина Родригес опубликовала откровенное фото, на котором позирует топлес.

Снимок девушка выложила в своем Instagram. Фото модели вызвало ожидаемый поток восхищенных комментариев.

Но были и те, кто посоветовал девушке не позировать в столь откровенных позах, указав, что она выглядит более элегантно, когда позирует нормально.

Ранее появилась информация, что Роналду и Джорджина тайно сыграли свадьбу в Марокко. Роналду и Родригес встречаются с 2016 года. В 2017 году Джорджина родила футболисту дочь, которая стала четвертым ребенком Роналду.