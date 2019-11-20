Роналду тайно женился на испанской модели

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду женился на испанской танцовщице и модели Джорджине Родригес, сообщают СМИ.

Влюбленные сочетались браком на закрытой церемонии, которая прошла в Марокко. По данным СМИ, жена Роналду плохо ладит с матерью спортсмена Долорес Авейру, поэтому свадьба была проведена тайно и без фотографов, сообщает Sports.ru со ссылкой на итальянскую прессу.

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В 2017 году Джорджина родила футболисту дочь, которая стала четвертым ребенком игрока.

По данным британских таблоидов, Роналду ранее признавался, что до сих пор влюблен в российскую модель Ирину Шейк, с которой расстался спустя пять лет отношений.