Пожилую итальянку оштрафовали за вождение машины без прав на протяжении 50 лет

Полиция оштрафовала пожилую жительницу провинции Порденоне на севере Италии на 5 тыс. евро за то, что она на протяжении 50 лет водила автомобиль без водительского удостоверения, сообщило издание il Gazzettino.

77-летняя женщина попала в тройное ДТП в районе города Tревизо. Прибывшая на место аварии полиция выяснила, что имя пенсионерки в базе водителей не числится. Итальянка заверяла полицейских, что права у нее действительно когда-то были, однако оказались просрочены, сообщает РИА «Новости».

В Италии всего несколько лет назад отменили уголовную ответственность за вождение без документов. Штраф за вождение без прав сейчас может доходить до 30 тыс. евро, однако женщине предстоит заплатить только 5 тыс. 110 евро. Автомобиль нарушительницы уже арестован. Однако итальянка намерена оспорить это решение и доказать, что права у нее действительно есть.

Ранее во Франции за езду без прав был задержан актер Сами Насери, известный по серии фильмов «Такси», вместо французских документов он предъявил правоохранителям украинские права.