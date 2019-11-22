Раскрыты характеристики нового электромотоцикла «Калашников»

Ростех раскрыл характеристики и облик электромотоцикла концерна «Калашников», который разгоняется до 100 километров в час и держит заряд 100 километров, рассказали в пресс-службе госкорпорации.

«Прототип городского электромотоцикла Cafe Racer имеет запас хода до 100 километров. Машина оборудована бесщеточным двигателем постоянного тока с жидкостным охлаждением, его максимальная мощность – 50 кВт (почти 68 лошадиных сил), скорость – 100 километров в час», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Когда планируется пустить электромотоцикл в продажу, пока уточнялось.

Тем временем исполнительный директор госкорпорации Ростех Олег Евтушенко сообщил, что мотоцикл представлят на форуме «ПроеКТОриЯ» в субботу.

«На «ПроеКТОриЯ» мы предлагаем им погрузиться в атмосферу реальных разработок и практических задач в самых разных сферах: это электротранспорт, медицинское оборудование, двигатели, вертолётная техника. Для работы мы предоставляем новейшие продукты наших компаний, в частности последнюю модель электромотоцикла «Иж» от концерна «Калашников»...», – сказал Евтушенко.

Ранее этот мотоцикл нигде не демонстрировался, на форуме «ПроеКТОриЯ» это произойдет впервые.

В июле 2018 года сообщалось, что концерн «Калашников» передал электромотоциклы и электрокары московской полиции, новейшую технику задействуют во время чемпионата мира по футболу.

Напомним, в сентябре 2018 года начальник главного управления военной полиции Минобороны генерал-лейтенант Владимир Ивановский заявил, что до конца года ВАИ планирует закупить 20 электрических мотоциклов «Калашникова», еще 200 единиц будет приобретено в 2019 году.