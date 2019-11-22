В «Гисметео» заявили о преодолении погодой психологического рубежа

В ночь на пятницу, 22 ноября, зима пошла дальше и преодолела очередной психологический рубеж, сообщают специалисты «Гисметео».

«Не успела зима начаться, как погода стала морозной. 21 ноября дневной прогрев остановился на отметке -5. Это – самая низкая дневная температура с начала сезона», – говорится в сообщении на сайте «Гисметео».

«В ночь на 22 ноября зима пошла дальше и преодолела очередной психологический рубеж: в Москве столбик термометра понизился до -10, по области – до -15 (Черусти)», – отмечают синоптики.

«Такая погода считается морозной и более типична для середины зимы. Среднесуточная температура на 5 градусов отклонилась от нормы», – поясняют в «Гисметео».

Ранее в «Гисметео» рассказали о наступлении нетипичной зимы.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД