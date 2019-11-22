Кремль не нашел связи обвинений в адрес легкоатлета Лысенко с вопросом участия в ОИ

Ситуация во Всероссийской федерации легкой атлетики требует внимания со стороны спортивных властей, но прямой связи с возможностью участия России в Олимпиаде нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, ситуация требует внимания наших спортивных властей. Я убежден, что они этим занимаются. Но я не вижу прямой связи этого вопроса и участия в Олимпиаде», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, в четверг независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) на время отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина из-за его вмешательства в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Семи участникам дела Лысенко, включая самого спортсмена и Шляхтина, предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил.

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