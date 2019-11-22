Суд не принял иск ФБК к Путину

Тверской суд Москвы не стал принимать иск «Фонда борьбы с коррупцией» к президенту Владимиру Путину, сообщила пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

«Тверской районный суд Москвы вынес определение об отказе в принятии административного искового заявления НО «Фонд борьбы с коррупцией», Албурова Г.В., Богомоловой А.В., Высочиной М.А., Гимади В.И. и других истцов о признании незаконным действий (бездействия) президента Российской Федерации», – сказала она.

Она отметила, что это решение можно обжаловать в Мосгорсуде, передает РИА «Новости».

Бондарева подчеркнула, что согласно приведенным в определении суда положениям конституции, требования не могут быть предъявлены к президенту России в рамках административного судопроизводства.

«Административное исковое заявление не подлежит принятию, так как принятие этого заявления нарушает основные принципы разделения властей на территории Российской Федерации», – отметила она.