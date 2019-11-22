ФСБ задержала девять сторонников идеи «всемирного халифата»

ФСБ пресекла деятельность девяти сторонников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», «готовивших почву для свержения власти и создания так называемого всемирного халифата», сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«В рамках проведенной специальной операции на территории города Москвы, республики Татарстан и Тюменской области пресечена деятельность двух главарей и семи участников запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», – передает РИА «Новости» сообщение ЦОС ФСБ.

Задержанные формировали в регионах России сетевые закрытые террористические структуры, решали вопросы финансирования противоправной деятельности, распространяли среди жителей террористическую идеологию и вербовали в свои ряды местных мусульман.

«Установлено, что члены структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества, и направленную на свержение насильственным путем действующей власти», – говорится в сообщении.

В ЦОС ФСБ добавили, что при задержании у преступников изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации.

«Следственными подразделениями органов безопасности в отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела», – говорится в сообщении ЦОС.

Напомним, в ноябре 2018 года в ФСБ сообщили, что в Татарстане задержаны предполагаемые главари ячеек запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».