Грабители возле аэропорта Екатеринбурга отняли у мужчины 30 млн рублей

Вооруженные грабители возле аэропорта Кольцово в Екатеринбурге отняли у молодого человека 30 млн рублей, сообщили в региональном главке МВД.

«Нападение произошло на площади перед аэропортом», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В Екатеринбурге ввели план «Перехват». По предварительным данным, у злоумышленников было травматическое оружие.

В полиции сообщили также, что машина грабителей позднее была обнаружена сожженной, скорее всего, она числится в угоне.

Напомним, в июле феерическое и по методу исполнения, и по сумме похищенного преступление было совершено в Бразилии. Переодетые в полицейских бандиты без малейшего выстрела украли несколько сотен килограммов чистого золота. План и исполнение оказались настолько блестящими, что напомнили сразу несколько знаменитых кинокартин.