США заявили о просьбах других стран к Египту не покупать у России Су-35

Не только США просят Египет отказаться от приобретения российских истребителей Су-35, сообщил представитель Госдепа.

США хотят «ответить на потребности» Каира «в области самообороны», но предупреждают, что в случае покупки «важных российских оборонных платформ» Египет может «уйти на второй план в соображениях безопасности в регионе».

Госдеп заявил, что США и Египет «до конца еще не примирили позиции», но Каир «отчетливо понимает, чем рискует», передает РИА «Новости».

«Конечно же, есть другие страны, которые тоже обращались к Каиру и говорили: «Пожалуйста, не перечеркивайте весь достигнутый вами за последние годы прогресс», – приводит слова представителя Госдепа ТАСС.

Напомним, Госдеп пригрозил Египту санкциями за покупку самолетов у России. Военный эксперт Игорь Коротченко в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что это свидетельствует о неспособности США конкурировать с российской военной техникой в честной борьбе.

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