СМИ заявили о «подводном ядерном взрыве» в Южно-Китайском море

По неподтвержденным данным, в Южно-Китайском море якобы произошел «подводный ядерный взрыв» мощностью от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. Инцидент произошел на глубине около 50 метров, утверждают СМИ со ссылкой на некие военные источники.

О взрыве пишет портал Hal Turner Radio Show, связанный с одиозным американским политиком Халом Тернером.

По его данным, на силу взрыва указывает «внезапная ударная волна» большой силы. При этом землетрясение «исключено», утверждает издание.

Момент взрыва якобы зарегистрирован 21 ноября около 18.22 по восточному времени США (2.22 мск).

Утверждается, что в этом районе регулярно работают подлодки Соединенных Штатов. Взрыв такого масштаба, пишет портал, мог бы нанести ущерб субмаринам.

Позже портал также заявил, что на берегах Южно-Китайского моря якобы зафиксирована радиация.

Подтверждений события из других источников нет.

Отметим, что на японскую Хиросиму в 1945 году была сброшена атомная бомба эквивалентом 13-18 килотонн, на Нагасаки – эквивалентом в 21 килотонну.