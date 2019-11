Кононенко указал на ошибки в «заметках Трампа» о Зеленском

В Сети появилась фотография блокнота президента США Дональда Трампа с заметками. Блогер и журналист Максим Кононенко обратил внимание, что в записке упоминается президент Украины Владимир Зеленский, фамилия которого написана с ошибкой.

«Я ничего не хочу. Я ничего не хочу. Я не хочу «услуги за услугу». Сказать Зеленскому сделать правильную вещь. Это последнее слово президента США», – говорится в сфотографированных журналистом записках, сделанных маркером в блокноте», – написал Кононенко в своем Telegram-канале.

«При этом фамилия президента Украины написана как «Zellinsky», в то время как правильное написание ее на английском – Zelensky», – добавил он.

Обратила внимание на фотографию и телеведущая Ольга Скабеева. «Заметки (и рука) Дональда Трампа. I want nothing! I want nothing! Речь про Украину, от которой Трамп ничего не хочет. Совсем ничего. Несколько раз ничего. И фамилия украинского президента снова с ошибкой(», – написала она.

Снимок опубликовал на своей странице в Instagram главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Ранее уже не раз возникали скандалы с рассекречиванием документов американской администрации, содержание которых не было предназначено для публикации. Так, Трамп «засветил» соглашение между США и Мексикой. Текст документа сумел сфотографировать и частично расшифровать сотрудник газеты Washington Post.

А в январе в блокноте тогдашнего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона во время брифинга по ситуации в Венесуэле журналистам удалось разглядеть две надписи: «Афганистан – приветствуем диалог» и «5 тыс. военнослужащих в Колумбию».

Трамп в этой связи выражал восхищение глазастыми журналистами.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД