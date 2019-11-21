МИД призвал привлекать к ответственности нарушителей прав журналистов

МИД по случаю Всемирного дня телевидения заявил о необходимости преследования по закону нарушителей прав журналистов при осуществлении ими профессиональной деятельности.

«Ситуация с обеспечением безопасности самих тележурналистов, в частности российских, оставляет желать лучшего. Их права порой грубо игнорируются за рубежом, а жизнь и здоровье подвергаются угрозам. С пугающей регулярностью поступают сообщения о гибели или ранениях журналистов в разных странах. Сотрудники СМИ, работающие в горячих точках, становятся жертвами нападений, обысков, произвольных задержаний», – сказано на странице МИД России в Facebook.

«Убеждены, что нарушения прав журналистов, тем более угрозы физического насилия и его применение в отношении работников СМИ при осуществлении ими профессиональной деятельности, недопустимы и должны строго преследоваться по закону», – также сказано в сообщении министерства.

В ведомстве отметили, что данный призыв в первую очередь адресован Украине. МИД России напомнил, что украинские правоохранительные органы до сих пор не представили результаты расследования убийств в 2014 году Андрея Стенина, Анатолия Кляна, Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

«Надеемся, что нарушения Киевом прав журналистов не останутся без внимания мирового сообщества. Необходима консолидированная международная позиция, чтобы принудить украинские власти приступить к полноценному расследованию убийств и других тяжких преступлений против журналистов и привлечения к ответственности виновных», – добавили в дипведомстве.

Кроме того, МИД выразил надежду, что правозащитные и медийные НПО, профессиональные ассоциации и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир продолжат работать для содействия обеспечению защиты прав и безопасности журналистов.

Ранее во время прямого эфира у здания Центральной избирательной комиссии в Киеве на корреспондента телеканала «Дождь» напал украинский националист.