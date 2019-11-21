Эксперт объяснил появление «унитазного» фейка об украинских кораблях

«Коррупция и пофигизм характерны для украинских военнослужащих. Вопрос, почему их корабли находятся в таком положении, надо адресовать командованию ВМС Украины», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя обвинения Киева в том, что в России «угробили» украинские суда, задержанные в Керченском проливе.

«Все эти обвинения показывают отсутствие элементарного креатива у украинской пропаганды и изобличают организаторов этих фейков в полном непрофессионализме, – сказал главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко. – Российский Военно-морской флот сегодня находится в таком превосходном состоянии с учетом поступления новых кораблей и подводных лодок, что выкручивать какие-то плафоны с украинских суденышек, которые де-факто речного класса, нет никакой необходимости».

По словам эксперта, заявление командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о пропаже с возвращенных Россией кораблей оборудования, в том числе унитазов, это целенаправленный фейк, направленный на получение каких-то информационных дивидендов.

В Центре общественных связей ФСБ России ответили на обвинения Киева в краже оборудования с задержанных за провокацию в Керченском проливе украинских кораблей. Там отметили, что суда были возвращены Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, и это подтверждено видеозаписью. «Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела «угробить» суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», – заявили в ФСБ.