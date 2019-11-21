Оппозиция в Грузии попыталась повесить замок на ворота госканцелярии

Представители грузинской оппозиции пытаются повесить замок на ворота госканцелярии в центре Тбилиси.

«Мы продолжим запирать на замки все госучреждения, все ведомства, которые потеряли совесть и до сих пор находятся у власти», – заявила одна из участниц акции Лиана Микадзе, передает РИА «Новости».

Ранее замки появились на воротах генпрокуратуры, а 18 ноября так же пикетировали здание парламента.

Между тем вице-премьер Грузии, министр юстиции Тея Цулукиани назвала правильным, что парламент не принял поправки в конституцию о переходе на пропорциональную систему выборов.

«Очень хорошо, что модель пропорциональных выборов с нулевым барьером не принята в нашей стране. Считаю, что мажоритарная система – это то, что нужно народу, чтобы проблемы были урегулированы... У всех есть право иметь свое мнение, у меня есть своя позиция и она такова: я, как рядовой гражданин, бывший мажоритарий и министр считаю, что нашей стране нужна смешанная система с элементарным здоровым барьером», – заявила Цулукиани.

Она отметила, что «в условиях правления «Грузинской мечты» максимально обеспечено выражение свободы слова, будет это цветами, или замками». Цулукиани также подчеркнула важность того, чтобы выражение слова и акции не выходили за рамки закона.

«Всегда, когда эта грань будет пересечена и свобода слова выйдет за рамки закона, руководство будет действовать так, как действовало несколько дней назад», – заявила вице-премьер, поблагодарив правоохранителей, спецназ и МВД за спецоперацию «высокого класса».

Напомним, парламент Грузии на прошлой неделе не смог принять поправки в конституцию о переходе к пропорциональной системе выборов. Правящее большинство в Грузии после этого покинули влиятельные депутаты, а перед зданием парламента начались акции протеста.

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