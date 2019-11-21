Кремль анонсировал участие Путина в открытии трассы Москва – Петербург

Президент Владимир Путин, скорее всего, примет участие в церемонии открытия трассы Москва – Санкт-Петербург, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Да, президент планирует принять участие в церемонии», – передает ТАСС слова Пескова.

Источник, близкий к Министерству транспорта, сообщил, что открытие всей платной автомобильной трассы М11 Москва – Петербург состоится на следующей неделе.

Между тем первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов сообщил, что скоростной режим на нескольких участках федеральных трасс будет повышен.

«Сейчас мы уже все участки федеральных дорог, где мы могли бы повысить скоростной режим, выявили. Думаю, что мы весной на ряде участков федеральной сети скоростной режим будем повышать», – сказал Алафинов в кулуарах конгресса «Организация дорожного движения в РФ», отметив, что обсуждение вопроса продолжается.

Напомним, в конце октября правительство сделало два участка на трассе М-11 платными, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В октябре 2017 года два других участка той же трассы правительство также сделало платными.

В августе 2018 года называлась стоимость проезда по новым участкам М-11.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД