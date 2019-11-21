Выполняющий команды для собаки кот покорил соцсети

В социальных сетях набирает популярность ролик с котом Ральфи, который вслед за псом Харли выполняет команды «сидеть» и «дай лапу».

Видео опубликовано в Instagram.

Автор ролика сначала подзывает к себе пса, просит его сесть и дать лапу. Харли выполняет все команды хозяйки. Следом за ним все те же команды – «ко мне», «сидеть» и «дай лапу» – выполняет Ральфи.

Интернет-пользователи оставляют восторженные комментарии и обещают попробовать обучить этим трюкам своих котов.

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