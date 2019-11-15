Видео со строгой кошкой-нянькой для щенков корги покорило соцсети

В Сети появилось видео, на котором шесть милых щенков корги заинтересовались белой кошкой и стали ее преследовать.

Видео опубликовано в Instagram.

Кошка, судя по всему, исполняющая для щенков роль няньки, была вынуждена призвать малышей к порядку и несколько раз шлепнуть их лапой.

Некоторые интернет-пользователи предположили, что щенки перепутали кошку с мамой и бегают за ней, чтобы та накормила их.

«Ты, когда видишь еду», – пишут в комментариях.

Кроме того, кошку сравнивают с Мэри Поппинс.

Ранее в Сети стало популярным зрелищное видео с двумя котами, демонстрирующими мастерство кунг-фу на снегу.