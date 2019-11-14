Коты – мастера кунг-фу восхитили Сеть

В Сети набирает популярность зрелищное видео с двумя котами, демонстрирующими мастерство кунг-фу на снегу.

Ролик с котами опубликован в Instagram. На нем видно, как один из героев видео, черно-белого окраса, из укрытия бросается на своего бурого друга, который ловким сальто уворачивается от оппонента, отталкивая его задними лапами. События происходят на заснеженной опушке леса, что только добавляет кинематографичности происходящему.

Интернет-пользователи оставляют под видео восторженные комментарии, отмечая, что сложные трюки удаются котам, несмотря на солидную пушистую шерсть, которую сравнивают с «красивыми шубами».

«Битва Титанов», – отмечают комментаторы.

Ранее в социальных сетях появилось видео с котенком, который пытается отыскать маму. Ролик собрал множество восторженных комментариев.