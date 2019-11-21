В Раде рассказали, как иностранцы во власти «обдурили Украину»

На многих ключевых должностях на Украине работают иностранцы, которые обманывают обычных граждан, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

По словам политика, такое поведение властей привело к повышению уровня коррупции до такой степени, которую «даже не позволял» бывший президент Петр Порошенко, передает РИА «Новости».

«Мы пришли к еще большей коррупции, чем было, потому что даже Порошенко такого не позволял: из страны вывели миллиарды», – заявил Рабинович в эфире телеканала NewsOne, подчеркнув, что новая власть ничего против этого не предпринимает.

Так, отметил политик, на многих ключевых должностях на Украине работают «заезжие гастролеры», которым платят в разы больше, чем украинцам только потому, что они иностранцы. Среди них депутат, в частности, назвал главу «Укроборонпрома» Айвараса Абромавичюса, который является гражданином Литвы, а треть фракции «Слуга народа» находится в «списках грантоедов группы Сороса». При этом у председателя партии Зеленского Давида Арахамии нашли американский паспорт, добавил Рабинович. Также, по словам депутата, наблюдательные советы «Нафтогаза» и крупнейшего госбанка страны «Ощадбанк» полностью состоят из иностранцев.

«Нами управляют те, кому Украина, в общем, не нужна. Которые приехали сюда на заработки, приехали сорвать куш и потом у себя в кабаках рассказывать после принятой марихуаны, как обдурили Украину. Так нельзя. Владимир Александрович (Зеленский), вы обещали нам другое. Где это все?», – сказал депутат.

Ранее ведущий специалист по Украине в Совете национальной безопасности США Александр Виндман на слушаниях в Конгрессе заявил, что бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк трижды предлагал ему возглавить украинское министерство обороны.

Перед этим Рабинович заявил, что партия «Слуга народа» своим решением по открытию рынка земли «продала Украину на глазах у всей страны».

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