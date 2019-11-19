Стало известно о попытке команды Зеленского назначить министром обороны американца

Ведущий специалист по Украине в Совете национальной безопасности США Александр Виндман на слушаниях в Конгрессе заявил, что бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк трижды предлагал ему возглавить украинское министерство обороны.

«Я американец. Я сразу же отклонил эти предложения», – сказал Виндман. По его словам, он проинформировал об этих предложениях свое начальство и контрразведывательные органы, сообщает USA Today.

По его словам, он счел «довольно комичным» тот факт, что человеку его ранга могут предложить такую высокую должность.

Виндман родился в Киеве, но уже в трехлетнем возрасте с семьей улетел в США. Полковник американской армии, участвовал в иракской операции. Член Совета национальной безопасности США с июля 2018 года.

Напомним, Данилюк был секретарем СНБО Украины при президенте Владимире Зеленском до сентября 2019 года, когда он написал заявление об увольнении. Новым главой СНБО стал Алексей Данилов. Министром обороны Украины является Андрей Загороднюк.

Ранее также сообщалось, что экс-министр энергетики США Рик Перри навязал Зеленскому своего советника, который добился заключения невыгодной для Украины нефтегазовой сделки.