США вынудили Украину заключить невыгодную нефтегазовую сделку

Министр энергетики США Рик Перри навязал президенту Украины Владимиру Зеленскому своего соратника в качестве советника, который в итоге вынудил украинские власти заключить невыгодную нефтегазовую сделку, сообщают СМИ.

Утверждается, что попытки Перри повлиять на энергетическую политику Украины были предприняты в этом году, когда новое правительство президента Владимира Зеленского стремилось получить военную помощь от США. Украина подписала контракт с двумя соратниками Перри вскоре после того, как министр энергетики США посетил майскую инаугурацию Зеленского, пишет Associated Press.

По данным агентства, на майской встрече Перри передал Зеленскому список людей, которых он рекомендовал в качестве советников по энергетике. Одним из них был его давний политический соратник Майкл Блейзер.

Уже спустя неделю Блейзер и его партнер Алекс Кранберг подали заявку на разведку нефти и газа на площадке «Варвинская» в Черниговском районе Украины. Они предложили украинскому правительству на миллионы долларов меньше, чем их единственный конкурент за права на бурение, утверждает агентство со ссылкой на внутренние документы украинского правительства. Однако украинские власти отдали американцам рассчитанный на 50 лет контракт, посчитав, что у них больше технических знаний и более сильная финансовая поддержка.

В статье отмечается, что Перри имеет большое влияние на Украине, и именно он был одним из трех ключевых должностных лиц, которые вели переговоры о встрече президента США Дональда Трампа и украинского лидера.

Напомним, Трамп говорил, что разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, ставший поводом для начала процедуры импичмента, состоялся по «просьбе Рика» Перри. Сообщалось также, что Трамп считает Перри частично ответственным за разгоревшийся скандал.

На фоне скандала вокруг Украины Перри подал в отставку со своего поста.