В Палате представителей призвали отказаться от интервенционизма США

Член Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард на общенациональных теледебататах Демократической партии в Атланте заявила, что в случае избрания на пост президента США намерена положить конец интервенционистской политике за рубежом.

«Сейчас контроль над Демократической партией осуществляет группировка, ориентированная на внешнеполитические интересы, олицетворением которой служит Хиллари Клинтон и которая отвечает интересам военно-промышленного комплекса», – приводит слова Габбард ТАСС.

«Нам необходимо положить конец политике, проводившейся во времена президентов [Джорджа] Буша [младшего], [Барака] Обамы и [Дональда] Трампа, в рамках которой тысячи наших военнослужащих отправлялись для участия в боевых действиях за пределы страны», – заявила конгрессвумен от штата Гавайи.

Она подчеркнула, что намерена «изменить такой подход к внешней политике, отказаться от политики, нацеленной на смену режимов за рубежом». «Такая политика обходилась в миллиарды долларов для американских налогоплательщиков», – добавила Габбард.

Напомним, в октябре экс-глава Госдепа Хиллари Клинтон обвинила сразу нескольких претендентов на пост президента США в связях с Россией, причем «любимого кандидата русских» она нашла среди своих однопартийцев-демократов. В ответ Трамп объявил Клинтон сумасшедшей и признался в симпатиях к русским.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему Габбард объявляют «сторонницей Путина».

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