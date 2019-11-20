В Казахстане незаконно пересаживали почки бедных украинцев богатым израильтянам

В Казахстане разоблачили ОПГ, занимавшуюся пересадкой почек бедных жителей Украины, Киргизии и Узбекистана; почки незаконно пересаживали иностранцам, об этом сообщает пресс-служба казахстанского МВД.

«Задержан и водворен в изолятор временного содержания главный врач городской клинической больницы № 1 города Шымкента Абылай Донбай. Ему инкриминируется совершение уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 264 («участие в транснациональной преступной группе») и частью 3 статьи 116 («незаконное изъятие органов человека») УК Казахстана», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

Следствие установило, что в 2017-2018 годах на территории Казахстана работала преступная группа, занимающаяся трансплантацией человеческих органов, организаторами были граждане иностранных государств.

В качестве доноров привлекали граждан Узбекистана, Киргизии и Украины, которые вынужденно продавали свои почки из-за тяжелого материального положения. Почки пересаживали обеспеченным гражданам дальнего зарубежья, в основном Израиля, говорится в сообщении.

«Следствием установлено, что гражданином Донбаем в предварительном сговоре с членами преступной группы, о деятельности которых он достоверно был осведомлен, несмотря на законодательный запрет купли-продажи органов человека, за крупное денежное вознаграждение проводились незаконные операции по изъятию и пересадке почек», – уточнили в МВД.

Ранее под стражу заключили врача-трансплантолога Гани Куттымуратова и одну из членов преступной группы – гражданку Киргизии Тайсалову.