Путин сравнил эффективность экономик США и Китая

Президент Владимир Путин выразил мнение, что ограничения США против Китая связаны с тем, что экономика КНР более эффективна.

«Я с большой степенью уверенности могу утверждать, что это уникальное явление (развитие экономики Китая) дает очень хороший результат, совокупно китайская экономика работает гораздо более эффективно, чем многие другие крупные экономики мира, в том числе и американская», – передает слова Путина ТАСС.

Он считает, что именно это в значительной степени вызывает озабоченность США, а также объясняет ограничения, которые вводятся против Китая.

«Именно это обстоятельство, а не диспаритет в торговом балансе», – отметил Путин.

Президент отметил, что попытки сдержать развитие Китая и России продолжатся. Он считает это элементом недобросовестной конкуренции.

«К сожалению, об этом публично говорят в самих Соединенных Штатах, допустим. Целью их является не сбалансированность международных экономических отношений, а главная стратегическая цель – сдерживание развития Китая, сдерживание развития России. Мне думается, что это такая ошибка, очень серьезная, глубинная, которая подрывает даже позиции тех, кто инициирует политику подобного рода», – сказал Путин.

Глава российского государства также назвал абсолютно реалистичным увеличение объема расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем, передает РИА «Новости».

«Устойчивость (китайской) валюты очевидна, и это, конечно, создает предпосылки для более широкого использования юаня во взаимных расчетах. В этой связи хотел бы отметить, что в России рубль является свободно конвертируемой валютой, в любых объемах и в любое время. Он очень удобен для использования», – сказал Путин.

По его словам, в этой области ведется активная работа на уровне Минфинов и Центральных банков двух стран.

В начале ноября в Пекине заявили, что Китай может сыграть лидирующую роль в выработке правил поведения в экономике, политике и технологиях. Также китайские СМИ нашли у России четыре главные проблемы.

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