В Магаданской области открыли первую модельную библиотеку

В поселке Палатка Хасынского городского округа в рамках реализации нацпроекта «Культура» открылась первая на Колыме модельная библиотека, которая представляет собой образовательное пространство для дискуссионных клубов и лекториев для всех возрастов.

Библиотека также может принимать консультационные пункты, она переформатирована в центр культурной жизни округа, сообщается на сайте правительства региона.

Центр чтения поселка Палатка полностью переоборудован в соответствии с современными стандартами – в помещении проведены ремонтные работы, сопоставимые по масштабу со строительством. Приобретена мебель и предметы интерьера, проведено техническое переоснащение, обновлен книжный фонд, организован доступ к электронным библиотечным системам. Сотрудники прошли специализированные курсы повышения квалификации. На создание современного общественного пространства из федерального бюджета направлено 10 млн рублей.

В церемонии открытия принял участие губернатор Магаданской области Сергей Носов. Глава региона отметил, что реализация проекта стала возможной благодаря поддержке, которую Магаданской области сейчас оказывает министерство культуры и правительство.

«Для нас это важнее, наверное, чем для любого другого региона. Сегодня в Палатке мы видим, насколько важна идея, инициатива, поддержка на старте, а дальше всё получается. Получилась не просто современная, технологичная библиотека, а новая точка притяжения жителей поселка и округа. Это первая библиотека в регионе. Следующую откроем в Усть-Омчуге. При той поддержке, которая есть у Магаданской области от министерства культуры, правительства страны, можно двигаться вперед», – сказал губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Глава региона поблагодарил социального партнера проекта – председателя совета директоров концерна «Арбат» Александра Басанского за оказание существенной помощи учреждению в проведении капитального ремонта, а также руководство библиотечной системы Хасынского округа за активную работу.

Проект модельной библиотеки стал победителем конкурсного отбора министерства культуры России. Заявки на включение библиотек в нацпроект подали 58 субъектов страны. Организацию центра культурного притяжения активно поддержал губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Уникальное общественное пространство для чтения и содержательного досуга занимает площадь 270 квадратных метров и рассчитано на обслуживание более 20 тыс. посетителей в год. Предварительно сотрудники библиотеки провели анкетирование жителей поселка, выяснили их пожелания к будущей работе, разработали концепцию зонирования библиотечного пространства и «дорожную карту» с конкретными мероприятиями и сроками их реализации.

Гости обновленной библиотеки окажутся в уникальном творческом пространстве, где на главном месте будут книги. Антикафе с лаундж-зонами, пространство для воплощения новоформатных мероприятий, уютная зона для общения и работы с ресурсами – в результате реализации проекта каждый метр площади библиотеки наполнен новым содержанием. Появились зоны, разделенные по возрастным категориям: взрослое пространство для клубной деятельности, для подростков – зона с настольными играми, для самых маленьких посетителей – детская игровая.

В учреждении значительно обновлен книжный фонд. Доставлена часть книг издательств «ЭНАС» и «Питер» – более 700 книжных новинок прошли обработку, чтобы порадовать многочисленных читателей. Всего же благодаря нацпроекту книжный фонд палаткинской библиотеки пополнят около 4 тыс. экземпляров новых изданий. Кроме того, благодаря установке современных компьютеров у посетителей появился доступ к общероссийским электронным ресурсам – Национальной электронной библиотеке и системе «Литрес», для удобства читателей подключен бесплатный Wi-Fi.

Глава территории обратил внимание на техническое обеспечение модельных библиотек. При наличии современных, мощных компьютеров в регионе остаются проблемы с качественным, высокоскоростным интернетом.

«Это подчеркивает необходимость решения одной из важных проблем нашего региона – обеспечение скоростного интернета. Потому что без скоростного интернета современные решения и технологии реализовать будет невозможно. Поэтому надо будет ускоряться и в вопросах цифровизации», – сказал Сергей Носов.

По мнению директора библиотечной системы Хасынского округа Оксаны Новицкой, модельная библиотека – это не просто смена вывески, это совершенно новые направления работы, которые качественно изменят жизнь в поселке.

«Новый формат библиотеки поможет значительно повысить интерес к чтению среди молодежи, привлечь больше посетителей старшего поколения, а также увеличить книжный фонд. Радует, что федеральное правительство понимает, что развитие человеческого потенциала возможно во всех смыслах только при наличии свободного доступа к информации и копилке знаний для всех граждан России, и готово это обеспечить в отдаленных регионах», – рассказала Оксана Новицкая.

В день открытия посетители новой модельной библиотеки приняли участие в творческой лаборатории, для читателей провели игры и викторины. Кроме того, состоялась презентация современного мультимедийного оборудования, интерактивных столов со встроенными играми, обучающими видео и интерактивными квестами.

По информации министерства культуры и туризма Магаданской области, в минкультуры России уже направлены заявки на участие в конкурсном отборе по созданию модельных библиотек в 2020 году на базе Ольской центральной библиотеки им. Варрена, центральной библиотеки п. Усть-Омчуг и городской библиотеки им. Куваева.

Нацпроект «Культура» на территории Магаданской области реализуется в рамках трех региональных проектов – «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». В рамках реализации нацпроекта запланировано проведение капремонтов в учреждениях культуры, организация многофункционального культурного центра, модельных библиотек и виртуального концертного зала, приобретение автоклуба, музыкальных инструментов, оснащение кинотеатров современным оборудованием. Реализация национальных проектов на территории Магаданской области проходит под личным контролем главы региона Сергея Носова.

Национальный проект «Культура» реализуется по инициативе президента Владимира Путина. Своим указом от 7 мая 2018 года глава государства поставил новые задачи по развитию культуры, сохранению традиционной системы ценностей, обеспечению развития человеческого капитала. Одной из задач указа является развитие сети муниципальных библиотек. По мнению Владимира Путина, сейчас, когда современные носители информации вытесняют книгу, необходимо возрождать библиотеки в новом формате – создавать новые мультимедийные центры с необходимым контентом.