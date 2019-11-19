Суд избрал меру пресечения для Ляшко

Бориспольский райсуд отпустил обвиненного в нанесении легких телесных повреждений во время драки с депутатом Рады Андреем Герусом бывшего парламентария Олега Ляшко под поручительство депутатов парламента.

«Суд постановил, ходатайство ... удовлетворить частично, избрать в отношении Олега Валериевича Ляшко... меру пресечения в виде личного поручительства», – зачитал решение на заседании следственный судья, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию телеканала «Наш».

Поручителями избраны депутаты Рады Виктория Сюмар и Михаил Волынец. Ляшко обязали приходить к следователю по первому требованию, сообщать об изменении места жительства и воздерживаться от общения со свидетелями. Мера пресечения избрана до 17 января 2020 года.

Напомним, Ляшко получил от прокурора уведомление о подозрении за драку с депутатом Рады от партии «Слуга народа» Андреем Герусом.

7 ноября Герус заявил, что «забытый всеми» бывший парламентарий Ляшко устроил в аэропорту Киева провокацию. У Ляшко возникла претензия по поводу импорта Украиной электроэнергии.