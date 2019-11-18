Ляшко получил прокурорское подозрение за драку с Герусом

Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко получил от прокурора уведомление о подозрении за драку с депутатом Рады от партии «Слуга народа» Андреем Герусом.

Как заявил прокурор, дело было открыто по информации в СМИ, передает RT со ссылкой на канал «112 Украина».

По сообщению канала, Ляшко потребовал от ГПУ, СБУ и НАБУ открыть в отношении Геруса уголовное дело за измену и назвал драку отстаиванием национальных интересов. Он добавил также, что заведенное против него дело является сфальсифицированным.

Напомним, 7 ноября Герус заявил, что «забытый всеми» бывший парламентарий Ляшко устроил в аэропорту Киева провокацию. У Ляшко возникла претензия по поводу импорта Украиной электроэнергии.

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