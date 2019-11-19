Ростуризм потребовал прекратить продажу туров в Сирию

Россиянам следует воздержаться от поездок в Сирию, а операторам нужно прекратить продажу туров по этому направлению до тех пор, пока ситуация в стране не нормализуется, заявили в Ростуризме.

«Российским гражданами – воздержаться от поездок в Сирию в туристических целях до нормализации обстановки в стране, российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Сирии до нормализации обстановки в стране», – передает ТАСС сообщение Ростуризма.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что два российских туроператора запустили продажу организованных туров в Сирию. При стоимости тура свыше 100 тыс. рублей в Сирию удалось свозить 50 человек из России, утверждает издание.

Отметим, что еще в августе 2018 года сообщалось, что сирийская Пальмира к лету 2019 года будет готова принимать туристов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД