Верник отреагировал на сообщения о своей госпитализации

СМИ сообщили о госпитализации актера и телеведущего Игоря Верника, однако сам артист не подтвердил эту информацию.

Как передает «Пятый канал», Верник якобы обратился к врачам с жалобами на боли в области желудка. После обследования ему диагностировали острый панкреатит.

Сам Верник в комментарии радиостанции «Говорит Москва» опроверг информацию о своей госпитализации. Актер говорит, что он дома, с ним все в порядке.

«Я удивлен. Я не знаю, откуда эта информация», – заявил артист.

Напомним, 8 ноября Верник был экстренно доставлен в больницу прямо из МХТ имени Чехова с сильной болью в ноге и пояснице.

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