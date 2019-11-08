Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали из МХТ Чехова

Актер и телеведущий Игорь Верник экстренно доставлен в больницу прямо из МХТ имени Чехова, где он должен был играть в спектакле.

Актер был госпитализирован с сильной болью в ноге и пояснице, сообщает «Рен ТВ». Верник должен был выйти на сцену в спектакле «Номер 13D».

В пресс-службе МХТ имени Чехова сообщили, что «в связи с обострением остеохондроза у Игоря Верника он был доставлен в Боткинскую больницу, где [врачи] провели обследование, после чего [актера] отпустили домой, поскольку, как посчитали врачи, показаний к госпитализации нет», передает РИА «Новости».

Ранее в Москве с болями в спине был госпитализирован актер Валерий Афанасьев.