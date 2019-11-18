С герба Черняховска убрали незаконные буквы

С герба Черняховска по требованию прокуратуры убрали латинские буквы «G.F», выполненные готическим шрифтом, так как, по мнению ведомства, литеры были незаконными.

Депутаты городского округа проголосовали за новый дизайн герба.

Прокуратура начала проверку после обращения некой общественной организации. В июне ведомство через суд потребовало привести герб в соответствие с законом.

В ходе проверки было установлено, что герб не соответствует методическим рекомендациям по разработке и использованию официальных символов муниципальных образований, утвержденных Геральдическим советом при президенте, что является нарушением закона о принципах организации местного самоуправления, сообщает «Интерфакс».

В соответствии с рекомендациями на гербе не допускается размещение надписей, букв, фраз на любых языках и алфавитах.

На гербе города, который был утвержден в 2002 году, изображен черный медведь, а над ним две золотые буквы G и F. За основу был взят исторический герб Инстербурга.

Ранее Facebook удалил изображение с нацистской символикой на гербе России.