Несколько стран Ближнего Востока заинтересовались покупкой С-400

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17 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:26  |  vz.ru
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Почему Украина отказывается от щедрого подарка России

«Нафтогазу» в отличие от украинских потребителей невыгодно покупать дешевый российский газ Фото: РИА Новости
Украинский «Нафтогаз» в резких выражениях отверг щедрое предложение России - поставлять в страну газ со скидкой аж до 25%. «Это не скидка», утверждает руководство компании. Чем обосновывается столь демагогическое заявление, почему оно в реальности является лживым - и какой в итоге будет цена газа для Украины в ближайшее время? Подробности...
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Глава Госдепа подставился сравнением Крыма с Голанами

Для Израиля признание Голанских высот со стороны США стало исторической вехойФото: Ariel Schalit/AP/ТАСС
Госсекретарь США выступил с пространным сравнением ситуации вокруг Крыма и Голанских высот. Как известно, США признали отторгнутые у Сирии Голанские высоты территорией Израиля, однако не признают воссоединение Крыма с Россией. Чем ситуации с Крымом и Голанами похожи, в чем различаются - и почему Вашингтон предпочитает не замечать эти тонкости? Подробности...
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За гибель русского крейсера отомстили русские мины

Крейсер «Фридрих Карл» был гордостью германского флотаФото: общественное достояние
17 ноября – дата, знаменательная для российского флота. В этот день 1914 года русские моряки нанесли ощутимый удар кайзеровскому флоту – от российского минного оружия отправился на дно немецкий броненосный крейсер «Фридрих Карл». Такова оказалась месть за гибель русского крейсера «Паллада», потопленного германской подлодкой немногим ранее. Подробности...
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Премьер-министр Армении бросил вызов Сатане

Расследование сатанинского заговора премьер Пашинян (справа) поручил главе Службы национальной безопасности Мартиросяну (слева)Фото: primeminister.am
Глава армянского правительства Никол Пашинян, пришедший к власти на волне «цветной революции», на полном серьезе потребовал от спецслужб разобраться, являются ли QR-коды частью сатанинского заговора, угрожающего безопасности Армении. И это требование не настолько глупо, как может показаться на первый взгляд. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Бьет – значит, не любит

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Совершенно непонятно, как будет работать закон о семейном насилии. Разобраться бы с существующими. Чтобы женщины не боялись идти в полицию. Чтобы им было куда уходить от насильника. Вообще – было куда идти. Подробности...

Главный панк России против торжествующего либерализма

Антон Крылов, журналист
35-летний юбилей группы «Гражданская оборона» прошел практически незамеченным. А зря. Потому что, когда мы говорим про настоящий русский рок – мы говорим именно и прежде всего про «Гроб». Подробности...
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Без штампа в паспорте о браке нет будущего

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Нужно ли оформлять семейные отношения официально? Дискуссии на эту тему возникают постоянно – вот и сейчас спор о том, «что дает печать в паспорте», увлек общество. Спорят на самом деле не о том: дело вовсе не в печати, а в отношении к семье как таковой. Отторжение «бумажки» – это не борьба с отжившими формальностями или государством. Подробности...
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      В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невесты
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      На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

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      Венеция ушла под воду

      Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
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              Несколько стран Ближнего Востока заинтересовались покупкой С-400

                 17 ноября 2019, 12:46
              Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
              Текст: Сергей Гурьянов

              Версия для печати  •
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              Интерес к приобретению у России ЗРК С-400 проявляют несколько стран Ближнего Востока, сообщила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева.

              «Обращение всех инозаказчиков, интересующихся этой лучшей в мире системой ПВО, которая на порядок превосходит предлагаемые конкурентами системы и комплексы, будут рассмотрены в установленном порядке», – передает ее слова РИА «Новости».

              Она добавила, что Россия и Саудовская Аравия пока обсуждают условия поставок С-400 Эр-Рияду по контракту, подписанному еще в 2017 году.

              В сентябре Путин предлагал Саудовской Аравии купить для защиты комплексы С-400 или С-300 после атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы королевства.

              Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как Россия потеснит США в арабском мире с помощью С-400.

              Добавим, что Россия уже поставила С-400 Турции, кроме того, эти комплексы размещены на территории Сирии.

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