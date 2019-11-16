Умер четырехкратный олимпийский чемпион Харрисон Диллард

Бывший американский легкоатлет-спринтер Харрисон Диллард умер в возрасте 96 лет.

Об этом сообщает портал cleveland.com.

Диллард четыре раза завоевывал золото на Олимпийских играх.

На Олимпийских играх 1948 года в Лондоне он стал чемпионом в беге на 100 метров и выиграл эстафету на той же дистанции в составе американской сборной.

На Играх 1952 года в Хельсинки он победил в эстафете, а также завоевал золото в беге на 100 метров с барьерами.