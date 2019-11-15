Падение Трусовой на Гран-при России повеселило Тутберидзе и саму фигуристку

Российская фигуристка Александра Трусова, выйдя на каток на Гран-при России, упала. Это развеселило и зрителей, и тренера Этери Тутберидзе, и саму Трусову, сообщают СМИ.

Падение произошло сразу перед короткой программой – Трусова разминалась перед тем, как начать выступление. Фигуристка «смущенно пожимала плечами и хихихала», а Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз «не сдерживали улыбок».

«На бедре возникло бежевое пятно: колготки намокли после падения (или все же гематома?)», – пишет Sports.ru.

При этом саму короткую программу Трусова откатала чисто, получив 74,21 балла. Она заняла второе место, уступив россиянке Евгении Медведевой (76,93). Третью строчку занимает американка Мэрайя Белл (67,11).

Трусова заявила, что «сама не ожидала» падения, но «зато заставила посмеяться зал».

«Это умиление», – сказала она.