Зеленский подписал закон о создании независимого оператора ГТС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС), выделив его из «Нафтогаза», сообщила заместитель руководителя офиса президента Юлия Ковалив.

«Президент подписал закон об отделении деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг). Закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с европейским законодательством», - написала Ковалив в Facebook.



Она уточнила, что «Украина уверенно движется на пути к европейской интеграции и демонстрирует готовность к сертификации оператора газотранспортной системы в соответствии с правилами ЕС и Третьего энергетического пакета».

Ранее украинский парламент отказался отменить закон для выделения ГТС из «Нафтогаза».

По мнению главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, после принятия Радой закона о выделении газотранспортной системы Украины (ГТС) из «Нафтогаза» Киев может получить «серьезный аргумент» в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.