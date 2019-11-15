Озвучена предварительная причина смерти основателя «Белых касок»

По предварительным данным, основатель «Белых касок» Джеймс Ле Мезюрье покончил с собой, сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

«Насколько нам известно, наружные двери дома (Ле Мезюрье) были закрыты. На теле обнаружены переломы, которые могли появиться в результате падения. Предварительно, это похоже на самоубийство, но мы ответственны в том, чтобы прояснить все детали. Расследование продолжается», – приводит РИА «Новости» слова Сойлу.

Напомним, тело Ле Мезюрье было обнаружено в Стамбуле в понедельник. Предположительно, он погиб, упав с балкона. Позже в МИД России заметили, что следствие по делу о гибели сооснователя «Белых касок» еще не началось, а британские СМИ уже начали выдвигать русофобские заявления и намекать на причастность Москвы.

Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что, по ее данным, Ле Мезюрье в прошлом работал на британскую разведку МИ-6. Однако постпред Великобритании при ООН Карен Пирс опроверг эти сообщения.

Президент Сирии Башар Асад считает, что Ле Мезюрье был убит западными спецслужбами во главе с ЦРУ.