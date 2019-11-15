Составлен портрет типичного московского безбилетника

Типичный московский безбилетник относится к экономически активной категории граждан в возрасте около 30 лет, сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Павел Павлов.

«Конечно же, мы анализировали и для себя его составляли (психологический портрет безбилетника – прим. ВЗГЛЯД). Если говорить без гендерной принадлежности, то это активная категория граждан, экономически активная. Возрастом от 26 до 32 лет», – рассказал он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По словам Павлова, старшее поколение более ответственно подходит к вопросу оплаты за проезд.

«Зачастую бывают ситуации, даже когда люди, обладающие правом льготного проезда (например, социальные персонифицированные карты), заходя в транспортное средство, не считают нужным ее приложить, потому что считают, что они и так обладают правом бесплатного проезда. Хотя закон говорит об обратном. Да, действительно они обладают правом бесплатного проезда, но оно должно фактически все валидироваться всегда», – отметил он.

Павлов напомнил, что за безбилетный проезд в московском транспорте предусмотрен штраф в размере 1 тыс. рублей. При этом за последние годы москвичи стали реже нарушать правила, добавил руководитель ГКУ «Организатор перевозок».

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, зачем нужна реформа оплаты поездок в московском метро.