Генпрокурор Украины рассказал об уголовных делах против Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко может проходить в качестве обвиняемого по нескольким уголовным делам, заявил генпрокурор страны Руслан Рябошапка.

«В государственном бюро расследований (ГПУ) есть производства, в которых у него (Порошенко) может быть другой процессуальный статус, не свидетеля. Это дела, которые связаны со злоупотреблением властью и служебным положением бывшим президентом», – сказал Рябошапка в интервью изданию «Новое время».

Рябошапка подтвердил, что большинство дел были открыты по заявлению юриста Андрея Портнова.

Он добавил, что некоторые расследования уже завершены, готовы проекты обвинений, однако на этой стадии они остановлены.

«У нас в прокуратуре есть собственные расследования, связанные с бывшим президентом Украины [Порошенко]. И они открыты не по обращению Портнова. По нашим собственным материалам», – сказал генпрокурор.

Следующий допрос Петра Порошенко пройдет 15 ноября, он касается иловайской трагедии (боевые действия между ВСУ и ДНР). По этому делу экс-президент проходит свидетелем.

Ранее Рябошапка заявлял, что украинский лидер Владимир Зеленский не ставил задачу расследовать дела против Порошенко.

Ранее директор госбюро расследований Украины Роман Труба заявил, что Порошенко является свидетелем в 12 уголовных делах. Госбюро также подтверждало, что дел против Порошенко не меньше 11, однако сам бывший президент утверждает, что не заведено ни одного дела.

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