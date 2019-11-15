В Госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения

Чиновники госдепартамента Соединенных Штатов пытались дискредитировать в СМИ и впоследствии уволили сотрудницу иранского происхождения, следует из доклада независимого инспектора госдепа.

Доклад был подготовлен по требованию нескольких неназванных сотрудников внешнеполитического ведомства, а также комитетов конгресса, передает РИА «Новости».

Офис генерального инспектора рассмотрел действия пяти карьерных сотрудников госдепартамента, включая спецпредставителя по Ирану Брайана Хука. Было установлено, что «официальные лица госдепартамента прекратили командировку карьерного сотрудника в офисе по политическому планированию после существенного обсуждения предполагаемых политических взглядов сотрудника, его отношений с предыдущей администрацией и национального происхождения».

В докладе подчеркивается, что «все эти факторы не имеют отношения к профессиональным достоинствам сотрудника, и их нельзя рассматривать при назначении карьерных чиновников».

Речь идет о бывшей сотруднице госдепа, гражданке США Сахар Новруззаде, которая была уволена в 2017 году вскоре после прихода к власти Дональда Трампа. В докладе установлено, что другая сотрудница госдепа, Джулия Халлер, разослала сотрудникам ссылку на статью в СМИ, в которой критиковали факт работы персиянки по национальности в госдепе. При этом Халлер писала другим сотрудникам, что Новруззаде «родилась в Иране и, насколько я знаю, плакала, когда президент (Трамп) выиграл выборы».

Хук, который был в то время директором госдепа по политическому планированию, уволил Новруззаде в апреле 2017 года, за три месяца до окончания ее годичного контракта. В то же вре

Новруззаде приветствовала доклад в записи в Twitter. По ее словам, она надеется, что заключение доклада не помешает другим представителям национальных меньшинств, в том числе персам, которые хотят работать в государственном секторе.