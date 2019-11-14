Определены сроки поставки С-300ПС на российскую базу в Таджикистане

Расчеты зенитных ракетных систем С-300ПС российской военной базы в Таджикистане заступят на опытно-боевое дежурство 1 декабря, заявил командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.

«Зенитный ракетный дивизион, вооруженный системами С-300ПС, заступит на опытно-боевое дежурство с 1 декабря. В настоящее время продолжаются работы по обустройству позиционного района для размещения техники, которые планируется завершить до конца ноября», – передает ТАСС слова Лапина.

Напомним, в мае глава Минобороны России Сергей Шойгу приехал в Душанбе, где провел переговоры с главой минобороны Таджикистана Мирзо Шерали и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Стороны обсудили модернизацию таджикской армии, а также оснащение 201-й российской военной базы новыми образцами оружия.

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