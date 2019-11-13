Песков ответил на вопрос о возможности двусторонней встречи Путина и Зеленского

Говорить о возможности двусторонней встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока рано, Кремль акцентируется на подготовке к саммиту в нормандском формате, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока рано говорить, мы акцентируемся сейчас на подготовке к нормандскому формату», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского, при этом украинский лидер якобы уже дал свое согласие на это.

Песков отмечал, что встреча Путина и Зеленского без содержательной повестки не будет продуктивна.