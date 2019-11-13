В Чехии возмутились из-за запрета в России деятельности «Человека в беде»

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек собрался встретиться с послом России в республике Александром Змеевским из-за запрета деятельности чешской организации «Человек в беде» (Сlovеk v tisni).

Петржичек, находящийся с рабочим визитом в Эфиопии, написал в Twitter, что «Человек в беде» является «уважаемой организацией, которая обеспечивает поддержку прав человека и демократии в мире».

По его мнению, названные причины запрета деятельности организации в России являются абсурдными.

«Буду требовать объяснений. Я вызову к себе российского посла», – подчеркнул он.

Ранее Минюст включил в перечень нежелательных в России чешскую неправительственную организацию «Человек в беде». При этом еще в 2015 году эту организацию обязали покинуть территорию ДНР и ЛНР.