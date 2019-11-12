Чешскую организацию внесли в перечень нежелательных в России

Министерство юстиции России включило в перечень нежелательных в России чешскую неправительственную организацию «People In Need» («Человек в беде»).

«12 ноября 2019 г. Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена организация «lovk v tsni, o.p.s» («People In Need», «Человек в беде») (Чешская Республика)», – сообщается на сайте Минюста.

Организацию включили в перечень на основании решения заместителя Генерального прокурора от 7 ноября, добавили в ведомстве.

Отметим, что еще в 2015 году эту организацию ранее обязали покинуть территорию ДНР и ЛНР.