МИД призвал не раздувать истерию из-за частиц урана в Иране

Раздувать политическую истерию из-за частиц урана, обнаруженных на незаявленном объекте в Иране, неправильно, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Рябков заявил, что в МИД ознакомились с докладом МАГАТЭ, и отметил, что позиция Москвы «очень проста – надо дать возможность иранцам и секретариату МАГАТЭ прояснить всю эту ситуацию в полном объеме», передает РИА «Новости».

«На конкретные вопросы даются конкретные ответы, этот процесс не закончен», – добавил он.

Замминистра подчеркнул, что в данный момент «проявляется тенденция со стороны некоторых, в том числе влиятельных, сил поспекулировать на этих вновь открывшихся обстоятельствах».

«Пример – это появившееся вчера заявление евротройки на министерском уровне, где теме придается определенное звучание. Мы воспринимаем это как часть более широкой картины. Мы знаем о том, что у целого ряда государств на протяжении долгой истории взаимодействия с МАГАТЭ возникали похожие или даже гораздо более серьезные ситуации, которые решались в спокойном, профессиональном ключе, без нагнетания», – сказал он.

Рябков указал также, что в данный момент «вокруг обнаружения частиц антропогенно измененного урана на объекте в Туркузабаде начинать раздувать политическую истерию неправильно, это отражение линии на общее преднамеренное осложнение обстановки вокруг Ирана и в Персидском заливе в целом».

«Против этого выступали и выступаем. Главное, мы предлагаем конкретные пути, как можно было бы дать шанс поработать дипломатии», – добавил он.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что конфиденциальный отчет МАГАТЭ был разослан СМИ в качестве очередной попытки подорвать ядерную сделку по Ирану.

До этого сообщалось, что Россия придумала дипломатический способ сохранить ядерную сделку с Ираном.

Напомним, 14 июля 2015 года «шестерка» (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий.

Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

Москва призывала Тегеран придерживаться договоренностей Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.