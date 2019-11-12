Постпред России назвал цель «слива» СМИ отчета МАГАТЭ по Ирану

Конфиденциальный отчет МАГАТЭ был разослан СМИ в качестве очередной попытки подорвать ядерную сделку по Ирану, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ульянов написал в Twitter, что «мы наблюдаем настойчивые попытки подорвать иранскую сделку всеми возможными способами».

Последний пример тому – «конфиденциальный отчет МАГАТЭ был разослан (...) информационным агентствам через несколько минут после его распространения в Совете управляющих (МАГАТЭ) и сразу же стал предметом негативных искажений».

Ранее сообщалось, что Россия придумала дипломатический способ сохранить ядерную сделку с Ираном.

Напомним, 14 июля 2015 года «шестерка» (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий.

Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

Россия призывала Иран придерживаться договоренностей Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.