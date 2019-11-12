СК объяснил происхождение найденного в Мойке черепа

Найденный в реке в ходе поисков тела жертвы историка Олега Соколова череп оказался учебным пособием, сообщили в городском управлении Следственного комитета.

«Найденный в реке Мойке череп является, предположительно, учебным школьным пособием», – передает РИА «Новости» слова представителя СУ СК.

В ведомстве добавили, что водолазы уже третий день работают в Мойке, поиски продолжаются.

Ранее источник также сообщал, что останки, найденные в реке Мойке, не имеют отношения к делу историка Олега Соколова и криминалу.

О найденных «других останках» при поиске тела Анастасии Ещенко сообщалось в конце прошлой недели.

Напомним, историк Олег Соколов застрелил девушку в ходе ссоры, после чего расчленил труп и решил выбросить останки в реку.

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