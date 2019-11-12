Выяснилась принадлежность найденных в ходе поиска в Мойке останков

Останки неизвестного, найденные в реке Мойке в Санкт-Петербурге, не имеют отношения к делу историка Олега Соколова и вообще криминалу, сообщил источник, знакомый с ходом расследования дела.

Источник сообщил, что был найден череп, передает ТАСС.

«Разобрались, установили, что он либо учебный – использовался для (обучения) врачей, – либо его водой принесло из какой-либо могилы, в общем, криминала никакого нет», – добавил он.

Напомним, историк Олег Соколов застрелил девушку в ходе ссоры, после чего расчленил труп и попытался избавиться от него, выбросив останки в реку. Мать ученого заявила, что убитая Анастасия Ещенко требовала от Соколова прекратить общение с его детьми.

Между тем, стало известно, что Соколов может лишиться ордена Почетного легиона.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему этот инцидент привлек внимание российских либералов.